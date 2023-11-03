В Кремле призвали не судить о Дагестане по инциденту в аэропорту

"Я не хочу, чтобы о моей родной республике, о Дагестане, судили по этому происшествию, инциденту. Это не характерно для Дагестана, это, скорее, исключение - редкое, но все-таки оно случилось, - отметил представитель Кремля, выступая на Всероссийском форуме "Народы России". - У людей, которые совершили противоправные действия, нет большой поддержки дагестанского народа".