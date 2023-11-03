Путин: попытки посеять в России семена вражды и недоверия обречены на провал

Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что все попытки посеять в России семена вражды, недоверия и ксенофобии обречены на провал.

Об этом российский лидер сказал в своём приветствии участникам, организаторам и гостям Всероссийского форума «Народы России».

Как отметил Путин, истинным богатством России является многообразие языков, религий и обычаев.

Именно поэтому, добавил он, российские власти уделяют большое внимание сохранению самобытности каждого отдельного народа, проживающего в России.

«Убеждён, что все попытки посеять между нами семена вражды, недоверия и ксенофобии, любые провокации и агрессивные действия, направленные против России, обречены на провал», — подчеркнул глава государства.