Путин: попытки посеять в России семена вражды и недоверия обречены на провал
Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что все попытки посеять в России семена вражды, недоверия и ксенофобии обречены на провал.
Об этом российский лидер сказал в своём приветствии участникам, организаторам и гостям Всероссийского форума «Народы России».
Как отметил Путин, истинным богатством России является многообразие языков, религий и обычаев.
Именно поэтому, добавил он, российские власти уделяют большое внимание сохранению самобытности каждого отдельного народа, проживающего в России.
«Убеждён, что все попытки посеять между нами семена вражды, недоверия и ксенофобии, любые провокации и агрессивные действия, направленные против России, обречены на провал», — подчеркнул глава государства.
Ранее Владимир Путин заявил, что события в Махачкале были инспирированы с участием Украины и западных спецслужб.