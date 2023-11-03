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Захарова: США не дождутся стратегического поражения России

Антироссийские санкции США направлены на нанесение России стратегического поражения, но Вашингтон не сможет достичь своей цели, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. RT на русском

«Каждый год что-то новое придумывается ими, то сдерживание, то еще что-то, сейчас стратегическое поражение. Но, как вы понимаете, не дождутся. Козней будет, наверное, еще немало», — заявила она. Lenta.ru

Минфин США 2 ноября объявил о расширении санкций против России. Под ограничения попали, в частности, компании АФК «Система», ФАУ «Роскапстрой», СПГ-завод «Арктик СПГ-2», Бауманский университет, банки ХКФ-банк, «Русский стандарт», ВБРР и Абсолют банк. Парламентская газета

Захарова: США не дождутся стратегического поражения России
© РИА Новости