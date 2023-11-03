Депутатов решили проверить на знание Конституции России

Депутатов Госдумы решили проверить на знание Конституции России с помощью теста, состоящего из 10 вопросов. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По сведениям издания, такая идея возникла, поскольку некоторые госслужащие отличились заявлениями, противоречащими основному закону страны.

В тест по знанию основного закона государства включили 10 вопросов. На каждый из них будет выделено по минуте. Успешно справившимся с заданиями пообещали выдать сертификаты и ценный призы.

Всем сотрудникам аппарата и депутатам уже разослали список вопросов. Среди них встречаются такие: Кто является главнокомандующим ВС РФ? Как можно нарушить тайну переписки?