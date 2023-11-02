Глава Дагестана высмеял искавшего евреев в турбине самолета мужчину

«На фюзеляже или под крылом воздушного судна, в турбине искать евреев? Вот вам сейчас смешно. В первый раз, когда я увидел, у меня тоже улыбка была на лице, а потом мне стало страшно. Он туда заглядывает и смотрит — есть там еврей или нет», — заявил Меликов во время конференции «За межнациональный мир и согласие в Республике Дагестан».