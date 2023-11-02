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Володин нашел виновников обмеления российских рек

В обмелении Волги и Дона виноваты ответственные лица с низкой квалификацией. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания, запись которого была опубликована на официальном сайте.

Володин нашел виновников обмеления российских рек
© РИА Новости

На вопросы об обмелении рек ответил глава федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов. Он объяснил ситуацию значительным снижением уровня воды в Каспийском море и засушливой погодой. Однако Володин отметил, что это не оправдывает «неумное регулирование» уровня воды, которое нарушает экосистему и наносит вред природе.

«Весной сбрасывают воду в Волге, и у нас с вами остается икра после нереста на траве, кустах. Как итог — нет рыбы, потому что сбросили раньше времени», — пояснил спикер.

Он также раскритиковал решение ведомства сделать сброс по Волге в низовья, чтобы сохранить уровень воды в Каспии. По его словам, открытие шлюзов привело к обмелению реки вверх по течению.

«У вас не решается проблема в Волгограде и Астрахани, но вы создали ее рукотворно в Саратовской, Самарской, Ульяновской, Нижегородской областях — вплоть до Ярославля. Может, наконец-то, понимая ответственность, летом вы этот вопрос будете держать на контроле? И весной осознаете ответственность за природу Волги и не будете сбрасывать во время половодья?» — сказал Володин.

Он добавил, что произошедшее свидетельствует о низкой квалификации.

Спикер Госдумы заявил, что виновные должны быть призваны к ответственности. По его мнению, прокуратуре следует своевременно реагировать на действия, которые приводят к обмелению. Володин пообещал обратиться в правительство для принятия кадровых решений, если ситуация не изменится.

«Так не пойдет! Более 80 миллионов человек касается этот вопрос. Надо понять, где были ошибки», — заключил он.

Ранее руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян заявил, что в будущем река Дон обмелеет из-за глобального потепления.

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