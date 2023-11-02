Путин подписал указ о создании Национального центра исторической памяти
В России создан Национальный центр исторической памяти при президенте РФ, глава государства Владимир Путин подписал соответствующий указ.
Национальный центр исторической памяти возглавила историк Елена Малышева, передает ТАСС.
В сентябре президент России Владимир Путин поручил подготовить проект документа о создании Национального центра исторической памяти, а также определить источники финансирования. Планировалось, что центр объединит усилия по сохранению исторической памяти, чтобы успешнее бороться с фальсификацией истории.
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