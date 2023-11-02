Путин подписал указ о создании Национального центра исторической памяти

В сентябре президент России Владимир Путин поручил подготовить проект документа о создании Национального центра исторической памяти, а также определить источники финансирования. Планировалось, что центр объединит усилия по сохранению исторической памяти, чтобы успешнее бороться с фальсификацией истории.