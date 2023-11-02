Путин подписал закон о блокировке сайтов с призывами к сбору средств для ВСУ

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий во внесудебном порядке блокировать сайты с призывами к финансированию Вооруженных сил Украины (ВСУ). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новые нормы закрепляют внесудебный порядок блокировки интернет-ресурсов, содержащих предложения о сборе средств для противников РФ в условиях вооруженного конфликта, военных действий, контртеррористических операций, а также о возможных способах такого финансирования.

Как указывается в сопроводительных материалах, необходимость принятия закона была продиктована тем, что за время проведения специальной военной операции были установлены многочисленные факты участия зарубежных медиаплатформ и организаций в распространении информации с предложениями о финансировании ВСУ. Размещение таких сведений на площадках интернет-ресурсов, как отмечается, представляет угрозу безопасности РФ и требует безотлагательного принятия мер по блокировке соответствующих сайтов.

Другие новеллы

Документом также устанавливается, что с целью борьбы с мошенничеством в стране будет ограничиваться доступ к информации о сборе пожертвований религиозными организациями, нарушающими российское законодательство. Собирать пожертвования для религиозных обрядов и церемоний смогут только централизованные религиозные организации и уполномоченные ими физические и юридические лица.