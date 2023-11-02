В МИД РФ прокомментировали обстановку в Арктическом регионе

Ситуация в Арктическом регионе в настоящее время характеризуется как напряженная и непростая. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо в Арктическом совете от России Николай Корчунов на полях международного форума "Государственно-частное партнерство в сфере устойчивого развития коренных народов".