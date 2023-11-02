Путин отменил информирование Совета Европы о военном положении

Россия не будет уведомлять генсекретаря Совета Европы о введении или прекращении действия в РФ военного и чрезвычайного положений. Такой закон подписал президент РФ Владимир Путин.

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Глава государства внес в Госдуму эту инициативу 9 августа. Новые нормы предполагают, что Россия не будет сообщать Совету Европы о введении и отмене военного или чрезвычайного положения в России. А также - об отступлении от международных договоров в части прав человека при военном положении и режиме ЧП.

До этого предполагалось, что в случае введения таких режимов на территории России или в отдельных ее местностях президент РФ принимает меры по уведомлению генсека ООН и информированию генсека Совета Европы об отступлении РФ от своих обязательств по международным договорам, связанном с ограничением прав и свобод граждан (речь об отступлении от обязательств по международным договорам).

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что Совет Европы "изжил себя" и стал тормозить развитие других стран. Все решения Совета, по словам спикера, политизированы и принимаются исключительно так, как того захочет Вашингтон, который своими действиями создает напряжение между странами Европы. Председатель ГД добавил, что именно по этой причине Россия вышла из Совета Европы в прошлом году, прекратив исполнение международных договоров этой организации, которые распространялись на РФ. Володин также подчеркнул, что появилась необходимость адаптации и корректировки российского законодательства, и соответствующая инициатива президента свидетельствует об этих процессах.