Абсурдно даже говорить о возможности победы Украины на поле боя и Киеву давно стоит это понять. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный признал в интервью британскому журналу The Economist, что украинские военные не могут добиться «глубокого и красивого прорыва» и для того, чтобы «выйти из тупика» им необходим технологический скачок, иначе «рано или поздно они обнаружат, что просто не хватает людей для борьбы».

«Киевскому режиму уже давно нужно было понять, что даже говорить о каких-то перспективах победы на поле боя — это абсурдно. И чем раньше киевский режим для себя это уяснит, тем скорее откроются какие-то перспективы», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Вооруженные силы Украины с 4 июня безуспешно пытались вести широко анонсированное контрнаступление. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, только за июль ВСУ потеряли более 20 тысяч военнослужащих и более двух тысяч единиц различного вооружения, в том числе и переданного Западом.