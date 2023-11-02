6 августа 1945 года США сбросили атомную бомбу на Хиросиму, через три дня — на Нагасаки. В августе этого года в Японии прошли траурные мероприятия по случаю 78-й годовщины атомной бомбардировки, в ходе них японские чиновники не упомянули, что за гибелью сотен людей стоят США, но выступили с критикой в адрес России.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в сентябре на церемонии вручении наград Атлантического совета, обратилась к премьеру Японии Фумио Кисиде, подчеркнув, что «Россия вновь угрожает применить ядерное оружие».

«Она ведь, по сути, обвинила Москву в ядерных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. А в Токио, конечно же, умолчали о том, что данное заявление является вопиющей провокацией и не соответствует действительности», — обратил внимание заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.

Он также констатировал, что Урсула фон дер Ляйен уже «неоднократно замечена в некомпетентности и тенденциозности».