МИД РФ: США могут расширить сеть биолабораторий в Африке

Москва обеспокоена тем, что США могут расширить географическое присутствие сети своих биолабораторий в Африке. Также власти России выражают опасения по поводу того, что африканцев не допускают до результатов биологических исследований, которые проводятся в их странах, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия - Африка" Олег Озеров.