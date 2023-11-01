Папа Римский хотел встретиться с Путиным после начала СВО

"На второй день я пошел в российское посольство, я чувствовал, что должен туда пойти, и я сказал, что готов поехать к Путину, если это поможет. С тех пор у меня был хороший контакт с посольством, - сказал он в интервью каналу TG1. - Я принял в Ватикане Владимира Зеленского, я его понимаю. Но нужен мир. Остановитесь. Соглашения - это настоящее решение".