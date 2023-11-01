Глава Дагестана ответил на просьбу Хабиба Нурмагомедова простить участников беспорядков
Сергей Меликов сообщил, что все будут равны перед законом, наказаны будут не все, ответственность понесут посягнувшие на жизнь полицейских и те, кто устраивал погромы.
«За это кто-то должен ответить. И те, кто нарушил деятельность аэропорта на сутки. Давайте пусть ответят те, кто под шумок громили витрины, вытащили сувениры, продукцию, или те, кто разобрал брусчатку, наверное, для того, чтобы бросать эти камни в сотрудников», — добавил Меликов.
Ранее бывший чемпион UFC в лёгком весе призвал отнестись снисходительно к митингующим, ссылаясь на «Аллаха прощающего».