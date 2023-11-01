Глава Дагестана ответил на просьбу Хабиба Нурмагомедова

«За это кто-то должен ответить. И те, кто нарушил деятельность аэропорта на сутки. Давайте пусть ответят те, кто под шумок громили витрины, вытащили сувениры, продукцию, или те, кто разобрал брусчатку, наверное, для того, чтобы бросать эти камни в сотрудников», — добавил Меликов.