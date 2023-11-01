Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

«Рассмотрена актуальная тематика дальнейшего развития двустороннего взаимодействия и продвижения союзной интеграции, включая энергетику, транспорт и высокие технологии», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля . RT на русском

Кроме того, лидеры обсудили подготовку к предстоящему очередному заседанию Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, которое состоится 23 ноября в Минске. ТАСС