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Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко созвонился с российским лидером Владимиром Путиным. Lenta.ru

«Рассмотрена актуальная тематика дальнейшего развития двустороннего взаимодействия и продвижения союзной интеграции, включая энергетику, транспорт и высокие технологии», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля. RT на русском

Кроме того, лидеры обсудили подготовку к предстоящему очередному заседанию Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, которое состоится 23 ноября в Минске. ТАСС

Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
© РИА Новости