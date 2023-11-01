ГД приняла в первом чтении законопроект о продаже алкоголя на летних верандах

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий торговлю алкогольными напитками в летних кафе. Об этом в среду, 1 ноября, сообщила первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, соавтор законопроекта Надежда Школкина.

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— В законопроекте четко прописано, например, что распитие алкоголя возможно только на верандах, которые являются частью ресторана или кафе, — рассказала она.

Школкина уточнила, что сейчас распитие алкоголя на верандах запрещено, однако этому запрету никто не следует, аргументируя тем, что веранда — это одно целое с рестораном. Законопроект не вносит никаких новых ограничений, а только закрывает пробелы в действующем законодательстве, передает ТАСС.