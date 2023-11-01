ГД приняла в первом чтении законопроект о продаже алкоголя на летних верандах
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий торговлю алкогольными напитками в летних кафе. Об этом в среду, 1 ноября, сообщила первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, соавтор законопроекта Надежда Школкина.
— В законопроекте четко прописано, например, что распитие алкоголя возможно только на верандах, которые являются частью ресторана или кафе, — рассказала она.
Школкина уточнила, что сейчас распитие алкоголя на верандах запрещено, однако этому запрету никто не следует, аргументируя тем, что веранда — это одно целое с рестораном. Законопроект не вносит никаких новых ограничений, а только закрывает пробелы в действующем законодательстве, передает ТАСС.
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что ведомство поддерживает продажу алкоголя онлайн. При этом глава Минфина признал, что тема является довольно дискуссионной. Депутат Государственной думы Алексей Журавлев поддержал законопроект об онлайн-продаже алкоголя. Он отметил, что подобная практика уже существует, но в настоящее время отрасль никак не контролируется.