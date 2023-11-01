Песков: Фридман не олигарх, а предприниматель

«Фридман не олигарх, а предприниматель, бизнесмен, крупный бизнесмен. Есть и бизнесмены меньше, которые то уезжают за границу, то возвращаются. Это нормальный процесс. Граждане России ездят по всему миру, но родина у них одна», — заявил Песков.