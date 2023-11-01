Медведев ответил Carlsberg словами «шавки осознали роль в цирке уродов»

Благодаря передаче российского бизнеса Carlsberg в управление другим лицам, компания невольно начала спонсировать проведение спецоперации на Украине, помогать фронту и наполнять российский бюджет. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, возмущение компании Carlsberg вызвало у него радость, так как ее владельцы столкнулись с последствиями своего политически мотивированного отказа от выполнения обязательств в России.

«Как же это приятно! Наконец-то шавки осознали свою роль в цирке уродов и надрывно скулят. Нашу кормушку отдали другим! Хрен вам, а не деньги!» — с иронией ответил на возмущение Carlsberg политик.

Медведев отдельно поблагодарил Carlsberg, которых он назвал бессмысленными датчанами, за вклад в российское оружие.