Медведев ответил Carlsberg словами «шавки осознали роль в цирке уродов»
Благодаря передаче российского бизнеса Carlsberg в управление другим лицам, компания невольно начала спонсировать проведение спецоперации на Украине, помогать фронту и наполнять российский бюджет. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
По словам Медведева, возмущение компании Carlsberg вызвало у него радость, так как ее владельцы столкнулись с последствиями своего политически мотивированного отказа от выполнения обязательств в России.
«Как же это приятно! Наконец-то шавки осознали свою роль в цирке уродов и надрывно скулят. Нашу кормушку отдали другим! Хрен вам, а не деньги!» — с иронией ответил на возмущение Carlsberg политик.
Медведев отдельно поблагодарил Carlsberg, которых он назвал бессмысленными датчанами, за вклад в российское оружие.
Ранее гендиректор Carlsberg Group Джейкоб Ааруп-Андерсен назвал «кражей» передачу во временное управление Росимуществу пивоваренной компании «Балтика». Датский производитель пива считает, что договоренность узаконила бы передачу, однако из-за ограниченного взаимодействия с руководством «Балтики» и российскими властями найти приемлемое решение ситуации не удается.