Россия в ООН предложила увеличить финансирование БАПОР

"Мы хотели бы выразить отдельную благодарность господину Гранди за то, что он привлекает внимание к гуманитарному кризису, который разворачивается в результате палестино-израильского конфликта. В качестве практического вклада среди прочего Россия выступает за увеличение доли регулярного бюджета в расходах БАПОР. Мы призываем все государства поддержать эту инициативу", - сказала она.