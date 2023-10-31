Путин поблагодарил уходящего в отставку губернатора Вологодской области

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым , уходящим в отставку. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее два российских губернатора покинули свои посты. 15 марта президент России освободил главу Чукотки Романа Копина от исполнения обязанностей и назначил исполняющим обязанности губернатора Владислава Кузнецова. 17 марта в отставку ушел глава Смоленской области Алексей Островский, на его место назначили Василия Анохина.