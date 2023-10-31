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Путин поблагодарил уходящего в отставку губернатора Вологодской области

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым, уходящим в отставку. Об этом сообщает ТАСС.

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Ранее два российских губернатора покинули свои посты. 15 марта президент России освободил главу Чукотки Романа Копина от исполнения обязанностей и назначил исполняющим обязанности губернатора Владислава Кузнецова. 17 марта в отставку ушел глава Смоленской области Алексей Островский, на его место назначили Василия Анохина.

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