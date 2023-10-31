Путин поблагодарил уходящего в отставку губернатора Вологодской области
Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым, уходящим в отставку. Об этом сообщает ТАСС.
Глава государства поблагодарил губернатора за итоги его работы главой российского региона.
Ранее два российских губернатора покинули свои посты. 15 марта президент России освободил главу Чукотки Романа Копина от исполнения обязанностей и назначил исполняющим обязанности губернатора Владислава Кузнецова. 17 марта в отставку ушел глава Смоленской области Алексей Островский, на его место назначили Василия Анохина.
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