В Молдавии планируют сократить численность посольства в РФ

МИД Молдавии разработал законопроект о сокращении численности посольства республики в России, пишет портал Deschide.md. Предлагается уменьшить количество работников с 18 до 13 человек. Соответствующий проект будет вынесен на общественное обсуждение.

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Предполагается, что молдавское внешнеполитической ведомство откажется от советника посла и второго секретаря посольства. Также власти ликвидируют должности советника-посланника, полпреда в Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ, а также второго секретаря Торгово-экономической службы. Кроме того, в дипмиссии откажутся от бухгалтера-кассира. Люди, занимающие эти позиции, будут перенаправлены на другие должности при МИД.

Ранее МИД России вызвал поверенного в делах Молдавии в России Серджиу Гончеренко и заявил решительный протест из-за высылки главы Sputnik Молдова Виталия Денисова. В российском ведомстве потребовали от молдавской стороны прекратить политически мотивированное преследование русскоязычных медиаресурсов.

До этого в МИД РФ предупредили Кишинев, что высылка российских дипломатов из Молдавии отразится на жителях обеих стран. Там отметили, что граждане стран будут ограничены в возможностях получения своевременной дипломатической помощи.