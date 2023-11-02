В Петербурге уехавшего депутата лишили мандата за прогулы заседаний

Муниципального депутата округа «Южо-Приморский» в Санкт-Петербурге Александра Часынка лишили мандата после его отъезда из России из-за постоянных прогулов заседаний. Об этом сообщил портал «Закс.ру».

Парламентарий перестал очно присутствовать на заседаниях в сентябре 2022 года, а принимать участие в Совете онлайн ему не разрешили. За лишение Часынка мандата проголосовали большинство депутатов.

Вопрос о лишении Часынка полномочий подняла депутат Людмила Спиридонова. В свою очередь, глава муниципального округа Юрий Епифанцев призвал ответственно подойти к этому вопросу и спросить комментарий у самого депутата.