Реконструкция «Северных потоков», взорванных в 2022 году, теоретически возможна, рассказал первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. Об этом пишет «Лента.ру».

Парламентарий отметил, что в настоящее время нет предпосылок для ремонта и возвращения в строй трубопроводов.

Вместе с тем, пояснил Ананских, гипотетически реконструкция возможна. Он добавил, что ремонт обойдется очень дорого, но будет оправдан: «лучше его [Северный поток] отремонтировать, чем строить новый».

Условием для реконструкции, заметил депутат, является желание европейских стран покупать российский газ.

Напомним, что в 2022 году страны ЕС объявили о желании добиться максимальной независимости от российских энергоресурсов, перейти на «зеленую» энергетику, диверсифицировать поставки.