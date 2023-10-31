Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что именно США взорвали «Северные потоки». Как подчеркнул он на выездном совещании в Томске, это было сделано американской стороной для того, чтобы Европа не получала газ из России, передает РИА Новости.

По словам Патрушева, США воспользовались украинским кризисом и добились того, что экономические отношения Европы с Россией разорвались.

Кроме того, он отметил, что американские власти за счет других стран решают свои экономические проблемы.

Патрушев напомнил о том, что президент США Джо Байдена сделал заявление о военной помощи Украине и Израилю. Американский лидер назвал это «мудрой инвестицией, которая принесет выгоду для американской безопасности на протяжении поколений», указал секретарь Совета безопасности РФ.

По его словам, Вашингтон своей политикой провоцирует и подогревает ситуацию на Ближнем Востоке.