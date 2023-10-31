Госдума обратилась к ООН из-за массовой гибели детей на Ближнем Востоке

- То, что происходит в зоне палестино-израильского конфликта, не поддается здравому смыслу. Сердце обливается кровью от тех картин, которые мы видим в СМИ и соцсетях. Если у израильтян есть вопросы к ХАМАС, так они пусть решают это напрямую с ними, а не уничтожают невинных людей. Борьба с терроризмом должна вестись с террористами, а не с детьми. Почти 4 тысячи детей погибли за три недели в секторе Газа.



Сегодня сотни тысяч людей в Палестине находятся на грани выживания из-за углубляющийся гуманитарной катастрофы. И мы все вынуждены говорить о том, что на Ближнем Востоке грубо нарушается право людей на жизнь.



Мы - депутаты Госдумы, считаем, что рабочая группа Совета Безопасности ООН должна активизировать свою деятельность, и война в зоне палестино-израильского конфликта должна прекратиться. Палестина должна получить свою независимость.

Между тем за этим конфликтом, как сказал наш президент, стоят определенные силы, поддерживаемые США. Они пытаются использовать драматическую ситуацию на Ближнем Востоке и другие региональные конфликты против нашей страны для дестабилизации и раскола нашего многонационального и многоконфессионального общества. Как это, к сожалению, едва не произошло в Дагестане.



Молодежь ввели в заблуждение извне, и они пошли "воевать" против евреев в аэропорт, не понимая, что горские евреи - таты - и есть один из титульных народов Дагестана с многовековой историей на территории нашей республики.