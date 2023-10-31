Госдума обратилась к ООН из-за массовой гибели детей на Ближнем Востоке
Госдума единогласно приняла обращение к Организации объединенных наций (ООН) в связи с массовой гибелью детей и сложной гуманитарной ситуацией в зоне палестино-израильского конфликта.
Депутаты призвали поддержать требование РФ к сторонам конфликта немедленно прекратить боевые действия. Наряду с ООН документ адресован межпарламентским организациям и парламентам стран мира.
В Госдуме призывают "остановить неизбирательное применение смертоносного оружия, ведущее к гибели мирных граждан, прежде всего ни в чем не повинных детей и подростков". В документе содержится ссылка на информацию министерства здравоохранения Палестины, согласно которой именно дети составляют 40 процентов от общего числа погибших в результате эскалации конфликта.
"При этом наибольшее число детских смертей приходится на многострадальную Газу", - говорится в обращении.
В Госдуме считают важным активизировать усилия рабочей группы Совбеза ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах.
Обращение подготовлено по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина.
"Гибнут дети, мирные граждане, старики, беззащитные люди, - подчеркнул спикер. - Россия выступила с предложениями - США вместе со своими прихлебателями их отвергли. Бразилия выступила с предложениями - США опять вместе с теми же дружками отвергли эти предложения. В конце концов, мир должен дать этому оценку".
Вице-спикер палаты Анна Кузнецова с думской трибуны тоже выступила против политики Штатов и призвала ввести термин "кровавый капитал".
"Принимаемое сегодня обращение станет фундаментом для обращения многих парламентов мира к ООН и ее Совету Безопасности с просьбой принять еще одну жесткую резолюцию, - пояснил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. - Войну нужно немедленно останавливать, прекращать и переводить в переговорный процесс. Уверен, что США, поддерживая только одну из сторон, а именно Израиль, несут значительную часть ответственности за то насилие в отношении мирных граждан, и, в первую очередь, детей, которое происходит в секторе Газа".
Комментарий
Сайгидпаша Умаханов, член комитета ГД по международным делам:
- То, что происходит в зоне палестино-израильского конфликта, не поддается здравому смыслу. Сердце обливается кровью от тех картин, которые мы видим в СМИ и соцсетях. Если у израильтян есть вопросы к ХАМАС, так они пусть решают это напрямую с ними, а не уничтожают невинных людей. Борьба с терроризмом должна вестись с террористами, а не с детьми. Почти 4 тысячи детей погибли за три недели в секторе Газа.
Сегодня сотни тысяч людей в Палестине находятся на грани выживания из-за углубляющийся гуманитарной катастрофы. И мы все вынуждены говорить о том, что на Ближнем Востоке грубо нарушается право людей на жизнь.
Мы - депутаты Госдумы, считаем, что рабочая группа Совета Безопасности ООН должна активизировать свою деятельность, и война в зоне палестино-израильского конфликта должна прекратиться. Палестина должна получить свою независимость.
Между тем за этим конфликтом, как сказал наш президент, стоят определенные силы, поддерживаемые США. Они пытаются использовать драматическую ситуацию на Ближнем Востоке и другие региональные конфликты против нашей страны для дестабилизации и раскола нашего многонационального и многоконфессионального общества. Как это, к сожалению, едва не произошло в Дагестане.
Молодежь ввели в заблуждение извне, и они пошли "воевать" против евреев в аэропорт, не понимая, что горские евреи - таты - и есть один из титульных народов Дагестана с многовековой историей на территории нашей республики.