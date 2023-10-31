В Кремле ответили на вопрос о выдвижении Путина в президенты

В России может быть разное число кандидатов в президенты. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о выдвижении действующего главы государства Владимира Путина, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь напомнил, что в РФ предвыборная кампания пока не была объявлена.

«У нас в конституции прописано, кто может выставлять свою кандидатуру на должность президента. Этим критериям соответствуют многие», — отметил Песков.

26 октября сообщалось, что Путин и председатель федерального политического комитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский в ходе встречи не касались темы президентских выборов.

В начале октября российский лидер разъяснил, что примет решение о том, баллотироваться ли на новый срок, не раньше конца 2023 года.

Путин тогда подчеркивал, что по действующему законодательству само решение о проведении выборов будет принято до конца года и лишь после этого имеет смысл говорить о выдвижении на новый срок.