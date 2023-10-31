Депутат Госдумы прокомментировал возможное лишение мандата из-за прогулов

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов заявил, что был на 98,8% пленарных заседаний нижней палаты парламента текущего созыва, а 80% голосований комиссии по регламенту, где он состоит, проходили по почте. Как сообщает РИА Новости, так он прокомментировал вопрос о лишении его мандата из-за низкой явки в ГД.

Напомним, что ранее газета «Ведомости» сообщила, что Власова могут лишить мандата, поскольку он «без уважительной причины и предупреждений пропустил более 60% заседаний комиссии». По словам руководителя комиссии по регламенту Виктора Пинского, за VIII созыв Власов дважды отсутствовал на заседаниях комиссии более 40 дней подряд.

«80% голосований комиссии проводились по электронной почте. Так и было написано в письме, что… материалы к такому-то вопросу просим проголосовать по вопросу повестки комиссии», — заявил Власов.

Кроме того, он рассказал и о ситуации с присутствием на очных заседаниях комиссии. По его словам, отсутствовал он 25 января, 15 марта, 25 июля и 27 сентября. Во время заседаний 8 декабря 2022 года и 30 октября у него была командировка. 17 ноября прошлого года, 1 марта, 5 марта, 17 мая, 14 июня, 27 июня, 18 июля, 20 сентября он присутствовал.