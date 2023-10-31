Подмосковный депутат Надеждин выдвинется на выборы президента

Политический совет партии «Гражданская инициатива» одобрил выдвижение муниципального депутата подмосковного Долгопрудного, экс-депутата Госдумы от «Союза правых сил» Бориса Надеждина на президентские выборы. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Надеждин рассказал, что обратился с просьбой в политсовет партии о выдвижении, который на днях рассмотрел просьбу и принял положительное решение. Лидер «Гражданской инициативы» Андрей Нечаев подтвердил эту информацию.

«У нас есть около двух десятков регионов с сильными отделениями. В любой случае для сбора подписей и для агитационной кампании штабы создаются заодно», — заявил он.

Напомним, что по закону о выборах президента без сбора подписей могут выдвигаться только кандидаты от партий, представленных либо в нижней палате парламента, либо как минимум в трети региональных парламентов. «Гражданская инициатива» не представлена в Госдуме или в региональных парламентах, из-за чего Надеждину придется собрать в свою поддержку не менее 100 тысяч подписей, из которых на один регион должно приходится не более 2,5 тысяч.

Надеждин отметил, что штабы для сбора откроют в 53 субъектах России. При этом республики Кавказа и новые регионы РФ в этот список не входят. Такое решение он объяснил возможными проблемами у тех, кто поддержит оппозиционного кандидата, а также трудностями, которые могут возникнуть из-за военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Депутат также заявил, что планирует формировать бюджет своей избирательной кампании через краудфандинг.