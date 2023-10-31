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«Ведомости»: два депутата Госдумы впервые лишатся мандатов из-за прогулов

Госдума впервые досрочно лишит мандатов депутатов Госдумы Василия Власова (ЛДПР) и Вадима БелоусоваСправедливая Россия — За правду»).

Двух депутатов Госдумы могут лишить мандатов за прогулы
© РИА Новости

Об этом информирует газета «Ведомости».

Отмечается, что Власов без уважительной причины и предупреждения пропустил более 60% заседаний комиссии.

По информации первого зампреда комитета по защите конкуренции Игоря Игошина, Белоусов также систематически не посещает его заседания.

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