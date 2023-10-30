В Госдуме прокомментировали сбои в Telegram на юге страны

"Роскомнадзор у нас действует только по закону. Если есть какие-то решения судов что-то блокировать или какие-то распоряжения властей действовать таким способом. Если нет никаких такого рода сигналов, то значит, это действительно сбой. Тут надо смотреть, какие постановления там выносила прокуратура и так далее", – приводит РИА Новости его слова.