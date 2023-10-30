В Госдуме прокомментировали сбои в Telegram на юге страны
Роскомнадзор не блокирует ресурсы без соответствующего решения суда или распоряжения властей, заявил заместитель председателя думского комитета по информационной политике Олег Матвейчев. Так парламентарий прокомментировал сбои, которые ранее произошли в приложении Telegram.
"Роскомнадзор у нас действует только по закону. Если есть какие-то решения судов что-то блокировать или какие-то распоряжения властей действовать таким способом. Если нет никаких такого рода сигналов, то значит, это действительно сбой. Тут надо смотреть, какие постановления там выносила прокуратура и так далее", – приводит РИА Новости его слова.
30 октября пользователи пожаловались на проблемы в работе приложения Telegram. Больше всего жалоб поступило от жителей южных регионов. Они сообщали о неработающем приложении без подключенного VPN.
В прошлом году на ресурсе Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам появилась информация, что ведомство запретило домен t.me, принадлежащий мессенджеру Telegram. Основанием для внесения домена в реестр запрещенных стала статья закона "Об информации", которая регламентирует ограничение доступа к материалам с призывами к массовым беспорядкам, экстремизму, а также к фейкам.
Позже домен t.me убрали из реестра ограниченных Роскомнадзором ресурсов. В РКН заявили, что блокировка Telegram на территории РФ исключена.