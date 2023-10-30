Путин собирает экстренное совещание с министрами, силовиками и совбезом

Президент РФ Владимир Путин 30 октября проведет совещание, посвященное событиям в Махачкале, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. News.ru
"На нем будет и Мишустин, и Матвиенко, и Володин, и Краснов, Медведев, Патрушев, Белоусов, Лавров, Шойгу, директор ФСБ Бортников, Золотов, Нарышкин, Бастрыкин и первый заместитель министра внутренних дел Горовой. Возможны корректировки, если произойдут, проинформируем", — отметил Песков. Газета.Ru
По его словам, главной темой встречи будут "попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества". ТАСС
Песков также сообщил, что Путин со вчерашнего дня получает доклады от ФСБ, Росгвардии и руководства Дагестана о ситуации в аэропорту Махачкалы. Lenta.ru