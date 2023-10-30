Путин собирает экстренное совещание с министрами, силовиками и совбезом

Президент РФ Владимир Путин 30 октября проведет совещание, посвященное событиям в Махачкале, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. News.ru

"На нем будет и Мишустин, и Матвиенко, и Володин, и Краснов, Медведев, Патрушев, Белоусов, Лавров, Шойгу, директор ФСБ Бортников, Золотов, Нарышкин, Бастрыкин и первый заместитель министра внутренних дел Горовой. Возможны корректировки, если произойдут, проинформируем", — отметил Песков. Газета.Ru

По его словам, главной темой встречи будут "попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества". ТАСС