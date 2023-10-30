Стало известно, почему лекарства из Индии не включат в параллельный импорт

Министерство промышленности и торговли РФ выступает против ввоза в страну в рамках параллельного импорта лекарств из Индии, поскольку это может негативно сказаться на здоровье граждан, сообщила замглавы ведомства Екатерина Приезжева в ответ на обращение вице-спикера ГД Владислава Даванкова, ее слова приводит ТАСС. Соответствующее предложение Даванков направлял главе Минпромторга Денису Мантурову в августе текущего года.

В части вопроса возможного параллельного импорта лекарственных препаратов и медицинских изделий из Республики Индия Минпромторг России против включения данной продукции в перечень товаров, так как это может негативно отразиться на качестве и безопасности и привести к тяжелым последствиям для жизни и здоровья граждан Российской Федерации, — говорится в ответе Приезжевой.

Видео дня

В ответе Минпромторга представлены также позиции других отечественных ведомств на инициативу Даванкова. Так, в Минэкономразвития назвали Индию в числе основных поставщиков фармацевтической продукции в РФ. При этом данные Минздрава гласят, что доля изъятых в 2022 году недоброкачественных лекарственных средств, выпущенных индийскими производителями, составила 48,3% среди всех таких средств иностранного производства. В свою очередь, в Федеральной антимонопольной службе сообщили, что ни лекарственные, ни медицинские изделия не включены в список товаров, к которым применяются механизмы параллельного импорта.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее объявил, что производители лекарств могут получить субсидии на производство препаратов-дженериков, находящихся под зарубежными патентами. По его словам, такая мера будет распространяться на стратегически значимые медикаменты.