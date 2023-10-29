Путин поздравил Эрдогана с юбилеем провозглашения Турецкой Республики

Президент России Владимир Путин поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана со столетним юбилеем провозглашения Турецкой Республики. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В своем обращении Путин назвал Эрдогана дорогим другом и указал, что Турция по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене. По словам российского лидера, отношения между двумя странами развиваются в духе дружбы и добрососедства, планомерно реализуются крупные совместные проекты.

Путин пожелал Эрдогану крепкого здоровья и успехов, а гражданам Турции — счастья и процветания.

Ранее главы государств обсудили ситуацию в Израиле и урегулирование на Ближнем Востоке. Лидеры двух стран выразили единство в позициях по конфликту и подчеркнули, что решением ситуации должно стать создание независимого палестинского государства.