Путин поздравил Эрдогана с юбилеем провозглашения Турецкой Республики

Президент России Владимир Путин поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана со столетним юбилеем провозглашения Турецкой Республики. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В своем обращении Путин назвал Эрдогана дорогим другом и указал, что Турция по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене. По словам российского лидера, отношения между двумя странами развиваются в духе дружбы и добрососедства, планомерно реализуются крупные совместные проекты.
Путин пожелал Эрдогану крепкого здоровья и успехов, а гражданам Турции — счастья и процветания.
Ранее главы государств обсудили ситуацию в Израиле и урегулирование на Ближнем Востоке. Лидеры двух стран выразили единство в позициях по конфликту и подчеркнули, что решением ситуации должно стать создание независимого палестинского государства.
В сентябре турецкий президент подвел итоги переговоров с российским лидером в Сочи и также назвал его своим другом.