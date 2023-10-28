В США рассказали о тревоге из-за действий Путина на Украине

Бывший директор по России в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл заявила, что Владимир Путин осознает, что конфликт на Украине складывается в его пользу. Об этом она заявила в интервью журналу Foreign Policy.

По ее словам, поддержка Украины в противостоянии с Россией становится внутренней проблемой для многих государств.

«И поэтому Путин считает, что это станет ключом к подрыву поддержки Киева и к тому, что все более негативное восприятие войны в западном обществе подтолкнет к началу переговоров на условиях России», — заявила чиновница.

Как отметила Хилл, финансовая поддержка Украины в бюджете США объединена с поддержкой Израиля на Ближнем Востоке, и Киев не знает, как ориентироваться в подобной ситуации.

По ее мнению, страны Запада стали жертвами завышенных ожиданий от украинского контрнаступления.

«Нам нужен был более разумный разговор о возможностях украинских военных. Россияне действительно закрепились», — констатировала экс-чиновница.