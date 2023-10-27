В Кремле не опасаются втягивания России в конфликт США и Сирии

В Москве не опасаются втягивания Российской армии в боевые действия после ударов США по Сирии, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков на брифинге 27 октября.

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По его словам, атаки американской армии и палестино-израильский конфликт провоцируют напряженность на Ближнем Востоке в целом. Но на вопрос журналистов о том, нет ли опасений вовлечения России в боевые действия, представитель Кремля ответил отрицательно.

«Нет, в настоящий момент таких опасений нет. Что касается ударов, то, конечно, в целом вот эта вот критическая напряженность и палестино-израильская война, она, конечно, провоцирует напряженность и в более широком контексте в регионе. Это очень плохо», — цитирует Пескова РИА Новости.

Американские истребители ударили по военным складам на западе Сирии в пятницу. Шеф Пентагона Ллойд Остин объяснил боевые действия «самообороной» в ответ на нападения на граждан США в Сирии и Ираке. По его словам, Вашингтон поразил те объекты, которые использовали Корпус стражей исламской революции и проиранские группы.