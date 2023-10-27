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В Люксембурге раскритиковали встречу Орбана с Путиным

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель на саммите лидеров Европейского союза (ЕС) раскритиковал премьера Венгрии Виктора Орбана за встречу с президентом России Владимиром Путиным в КНР. Об этом сообщает «Европейская правда».

По словам Беттеля, встреча Орбана с Путиным — это «средний палец» для всех представителей Вооруженных сил Украины.

Премьер Люксембурга также отметил, что Евросоюз не должен стать заложником Орбана, который выдвигает финансовые условия в обмен на одобрение поддержки Киева.

«[Орбан заявляет]: если вам нужны деньги для Украины – тогда нам также нужны деньги для нас. Мы в этой ситуации не должны быть заложниками господина Орбана. Я убежден, мы должны найти положительные решения», — сказал Беттель.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия готова одобрить соглашение по выделению €500 млн из Европейского фонда мира странам ЕС для закупок оружия Украине, если Будапешт посетит делегация украинского Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК).

Путин: Орбан умеет отстаивать свои интересы

До этого четверо представителей оппозиционной политической партии Венгрии «Моментум» облили красной краской забор возле офиса премьер-министра страны Виктора Орбана за то, что тот провел встречу с президентом России Владимиром Путиным в КНР незадолго до годовщины Венгерского восстания 1956 года.

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