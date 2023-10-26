В партии «Яблоко» рассказали о встрече Путина и Явлинского

Председатель Федерального политического комитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский в четверг, 26 октября, встретился с президентом России Владимиром Путиным, рассказали в пресс-службе организации.

В пресс-службе пояснили, что стороны обсудили ряд важных вопросов внутренней и международной повестки. В частности, был поднят вопрос о прекращении огня в зоне проведения спецоперации.

В организации уточнили, что прекращение огня является принципиальным для Явлинского. Он полагает, что Москве и Киеву следует как можно быстрее прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров.

На встрече также зашла речь о перспективных проблемах российской экономики в условиях фрагментации мировой экономической системы, уточнили в пресс-службе.