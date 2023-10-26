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Партия "Яблоко" сообщила о встрече Путина и Явлинского

Президент РФ Владимир Путин в четверг встретился с основателем партии "Яблоко" Григорием Явлинским, тема выборов на встрече не обсуждалась, сообщила пресс-служба партии.

Партия «Яблоко» сообщила о встрече Путина и Явлинского
© РИА Новости

"26 октября 2023 года состоялась встреча Григория Явлинского с президентом Владимиром Путиным", - говорится в заявлении партии в ее Telegram-канале.

На встрече обсудили тему СВО, Явлинский изложил позицию о необходимости мирных переговоров. Также обсуждались перспективные проблемы российской экономики "в условиях фрагментации мировой экономической системы".

Стало известно условие для участие Явлинского в президентских выборах

В пресс-службе Яблока ТАСС подтвердили, что сообщение является официальным.