Партия «Яблоко» сообщила о встрече Путина и Явлинского

Президент РФ Владимир Путин в четверг встретился с основателем партии "Яблоко" Григорием Явлинским, тема выборов на встрече не обсуждалась, сообщила пресс-служба партии.
"26 октября 2023 года состоялась встреча Григория Явлинского с президентом Владимиром Путиным", - говорится в заявлении партии в ее Telegram-канале.
На встрече обсудили тему СВО, Явлинский изложил позицию о необходимости мирных переговоров. Также обсуждались перспективные проблемы российской экономики "в условиях фрагментации мировой экономической системы".
В пресс-службе Яблока ТАСС подтвердили, что сообщение является официальным.