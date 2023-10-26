Первый директор ФСБ обозначил позицию России по атакам на сектор Газа

Позиция России по конфликту Израиля и ХАМАС в секторе Газа очевидна — это борьба с терроризмом и защита мирного населения. Так ее обозначил первый директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергей Степашин, его слова приводит РИА Новости.

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По словам Степашина, атаки на регион напоминают зверства войск нацистской Германии при блокаде Ленинграда и превосходят их.

«То, что происходит сейчас в секторе Газа, напоминает блокаду Ленинграда, только более зверскую. При чем здесь полтора миллиона женщин и детей, живущих там, они виноваты в чем», — объявил Степашин.

Блокада Ленинграда длилась 872 дня — все это время нацистские войска подвергали голодавших и замерзавших жителей и защитников города регулярным артиллерийским обстрелам и бомбардировкам. Пережить блокаду не смогли более миллиона человек.