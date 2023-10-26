Трижды пытавшегося стать президентом России политика заметили в Кремле

В Кремле заметили председателя федерального политического комитета партии «Яблоко» Григория Явлинского, который трижды пытался стать президентом России. О присутствии политика Андрей Колесников в своей колонке для «Коммерсанта».

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Как утверждает репортер «Ъ», Явлинский посещал Кремль накануне вечером, сразу после встречи главы государства Владимира Путина с представителями религиозных объединений.

«В какой-то момент в этот же подъезд вошел участник, видимо, следующего совещания и, ни с кем на ходу не разговаривая, быстро прошел внутрь, словно опаздывая. Это был, конечно, Григорий Явлинский», — обратил внимание Колесников в своем материале.

Других подробностей о визите политика в Кремль он не привел.

До этого сообщалось, что Явлинский намерен в четвертый раз поучаствовать в президентских выборах, если россияне инициативно соберут 10 миллионов подписей за его выдвижение.