Почему РФ и КНР выступили против ближневосточной резолюции США

Представленная в Совбезе ООН американская резолюция по Ближнему Востоку, в которой не было призыва к прекращению огня, свидетельствует, что США не заинтересованы в разрешении палестино-израильского конфликта, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.

Ранее Россия, Китай и ОАЭ выступили против принятия американского проекта документа по ближневосточному урегулированию. А до этого США отклонили проекты резолюций, представленные в Совбез ООН Россией и Бразилией. Вашингтон пытается продавить в ООН документ, который, по сути, развяжет руки Израилю для продолжения блокады и нанесения ударов по сектору Газа, считают политологи.

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Представленная США в Совбезе ООН резолюция по палестино-израильскому конфликту свидетельствует, что Вашингтон явно не заинтересован в его разрешении, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.

«В американском проекте элементарно отсутствует даже требование о прекращении огня. Вместо призыва к миру в документе прописали «право всех стран на самооборону», которое и так закреплено в статье 51 Устава ООН», — написал сенатор в своём Telegram-канале.

Косачёв отметил, что в американской резолюции содержатся эмоциональные и однобокие оценки. В качестве примера политик привёл выдержку из документа, где говорится о «чудовищной террористической атаке, совершённой палестинским движением ХАМАС на Израиль», но при этом нет ни слова об осуждении непропорциональных ударов Израиля по Газе или о праве Палестины на самоопределение.

Сенатор подчеркнул, что в резолюции Совбеза ООН должна быть как минимум закреплена отсылка к Плану ООН по разделу Палестины, который был принят 29 ноября 1947 года Генассамблеей ООН.

«Напомню, что этот план предусматривает создание двух государств — арабского и еврейского. В общем, американский проект получился в чистом виде лицедейским. К сожалению, это была третья неудачная попытка Совета Безопасности ООН хотя бы как-то снизить интенсивность конфликта и общий градус напряжения», — подчеркнул Косачёв.

По словам вице-спикера Совфеда, если этот вопрос будет передан из Совбеза ООН на рассмотрение чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи, то коллективный Запад «сможет продавить путём шантажа и политического давления на страны мира выгодные ему конъюнктурные решения», ведь этот формат не предполагает права вето.

«Голосование» по Украине и многим другим вопросам уже не раз это демонстрировало», — пояснил сенатор.

Без прекращения огня

25 октября Россия и Китай наложили вето на американскую резолюцию по ситуации на Ближнем Востоке. По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, при составлении документа США проигнорировали почти все замечания других делегаций и не включили в него призыв к прекращению огня. Представленный Вашингтоном вариант резолюции Небензя назвал «насквозь политизированным документом» и фактически лицензией Израилю на проведение наземной операции в секторе Газа.

«США попросту не хотят, чтобы решения СБ ООН каким-то образом повлияли на возможную силовую акцию Израиля в Газе «на земле», которая, сопровождаясь грубейшими нарушениями международного гуманитарного права, рискует спровоцировать ещё более масштабный конфликт в рамках региона, а возможно, и за его пределами», — сказал дипломат на заседании Совбеза.

Стоит отметить, что Совет Безопасности ООН уже некоторое время не может принять резолюцию по поводу обострения на Ближнем Востоке.

16 октября СБ ООН отклонил первый проект резолюции, который выдвинула Россия. В своём документе Москва предлагала призвать к «немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому гуманитарному прекращению огня» в зоне палестино-израильского конфликта.

Проект резолюции также осуждал насилие против мирных граждан и «все акты терроризма», призывал к освобождению всех заложников. Против российской резолюции проголосовали США, Великобритания, Франция и Япония.

18 октября Совбез ООН отклонил бразильский проект ближневосточной резолюции, так как США применили право вето. Американский постпред при организации Линда Томас-Гринфилд мотивировала это тем, что в бразильской резолюции не содержалось упоминание о праве Израиля на самооборону.

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября — после того как боевики палестинского движения ХАМАС из сектора Газа атаковали Израиль. В ответ Тель-Авив объявил о начале операции «Железные мечи» и начал наносить ракетные удары по анклаву, в том числе по жилым кварталам Газы, целям в Ливане и Сирии. В настоящее время Израиль декларирует намерение провести большую наземную операцию, однако она уже несколько раз откладывалась.

По данным телеканала CNN, Вашингтон якобы попросил Израиль отложить наземную операцию до освобождения захваченных заложников, среди которых есть граждане США. В свою очередь, газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что, по мнению администрации Байдена, Израиль не готов ко вторжению в Газу.

«Подушка безопасности»

Любая резолюция по палестино-израильскому конфликту, не содержащая призыва к прекращению огня, будет несостоятельной, отметил в разговоре с RT старший научный сотрудник МГИМО Юрий Зинин.

«Единственное решение в данной ситуации — это безоговорочное прекращение огня с обеих сторон. Иначе военные действия будут длиться бесконечно, так как никто не хочет признать себя проигравшей стороной в этом конфликте. Но США в своём документе, по сути, выдавали Израилю карт-бланш на продолжение жёсткой блокады и мощнейших ударов по сектору Газа. Поэтому ответ России и Китая, проголосовавших против этой резолюции, абсолютно логичен», — подчеркнул эксперт.

По его словам, США хотят сохранить доверительные отношения с Израилем и при этом выступить в роли посредника в данном конфликте, но сделать это вместе практически невозможно.

«Время, когда США полностью контролировали ситуацию на Ближнем Востоке, уже ушло. Вашингтону нужно корректировать свою политику в регионе, чтобы она была приемлема не только для Израиля, но и для всех остальных сторон», — отметил собеседник RT.

В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов подчеркнул, что американский проект резолюции по ситуации на Ближнем Востоке носил ярко выраженный произраильский характер.

«В этом документе делался основной упор на право Израиля на самооборону. За этой формулировкой скрывается попытка дать Тель-Авиву индульгенцию на нарушение норм международного права и правил ведения войны при проведении наземной операции в Газе. И это делается вместо того, чтобы призвать к прекращению огня, что должно быть ключевым элементом дипломатической работы по этому вопросу», — сказал политолог.

Семибратов напомнил, что у России есть веские основания, чтобы не принимать резолюции, которые выносит на рассмотрение в СБ ООН американская сторона.

«Последний раз, когда Россия осталась в стороне от инициатив США на Ближнем Востоке, в 2011 году, была принята резолюция №1973, которая позволила странам НАТО установить бесполётную зону над Ливией. Это закончилось крушением ливийской государственности, страна до сих пор находится в состоянии глубокого кризиса. Поэтому у нас есть основания говорить, что американский подход к Ближнему Востоку не предполагает решения проблем, которые стоят перед регионом», — подчеркнул эксперт.

В случае же с конфликтом Палестины и Израиля США выступают спонсором и покровителем последнего, отметил Евгений Семибратов.