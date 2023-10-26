В России вступил в силу новый закон о гражданстве. Кого и за что теперь могут лишить паспорта?

В России 26 октября вступил в силу новый базовый федеральный закон о гражданстве, который упрощает возможность получения паспорта страны для некоторых претендентов, а также вводит процедуру прекращения гражданства взамен института отмены решений о его предоставлении. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

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Соответствующий законопроект внес 29 декабря 2021 года в Государственную Думу президент России Владимир Путин. По новому закону, гражданство России признается единым и равным независимо от оснований его приобретения. Россияне не могут быть лишены гражданства или права изменить его. Проживание за рубежом не прекращает гражданства.

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Кроме того, российский гражданин не может быть выслан за границу или выдан иностранному государству. Закон запрещает дискриминацию по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. Также указано, что Россия поощряет выдачу паспортов лицам без гражданства, проживающим на территории страны.

Вместо отмены решений о выдаче российских паспортов вводится институт прекращения гражданства

Новый закон вводит институт прекращения гражданства вместо отмены решений о его предоставлении. Это касается только тех, кто приобрел гражданство не по рождению (то есть прекращение гражданства России, полученного по рождению, не допускается).

Также расширился перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение гражданства России. Среди них, например, действия, угрожающие национальной безопасности и территориальной целостности России, призывы к экстремизму, диверсия, дезертирство, фейки об армии и дискредитация вооруженных сил

Кроме того, в этот перечень включены преступления, связанные с посягательством на жизнь государственного или общественного деятеля, уничтожением либо повреждением воинских захоронений, реабилитацией нацизма и другими противоправными действиями.

Сколько людей ранее лишали гражданства России

В мае 2021 года в МВД России сообщили, что с 2020 года к тому моменту ранее приобретенного российского гражданства были лишены почти 280 человек. Для сравнения, в 2020 году гражданами России стали более 656 тысяч иностранцев.

Среди причин отмены решений о приобретении российского гражданства в ведомстве тогда назвали факты предоставления заявителями подложных документов или заведомо ложных сведений, отсутствие у претендентов намерения нести обязанности, установленные законодательством России для граждан страны, а также осуществление деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя.

Некоторым иностранцам стало проще стать россиянами

В общем порядке претендовать на российское гражданство может человек, постоянно проживающий в России не менее пяти лет с момента получения вида на жительства, владеющий русским языком, знающий историю России и основы законодательства страны, а также не представляющий угрозы для правопорядка.

При этом новый закон расширяет круг претендентов на получение гражданства в упрощенном порядке, на которых не распространяются требования к проживанию, знанию истории России и русского языка. Всего таких категорий теперь более 20.

Среди них лица без гражданства и иностранцы, которые родились или постоянно проживали на территории РСФСР и были гражданами СССР, а также лица, имеющие родственников по прямой восходящей линии, постоянно проживавших на территории, относившейся к Российской империи или СССР (в обоих случаях — в пределах границ РФ).

Также право на упрощенное приобретение гражданства имеют претенденты, чьи близкие родственники являются гражданами России и живут в стране, а также граждане бывшего СССР, которые сейчас имеют статус лиц без гражданства.

Еще одной льготной категорией являются ветераны Великой Отечественной войны, которые имели гражданство СССР, независимо от того, являются они сейчас иностранными гражданами или лицами без гражданства. Аналогичный механизм предусмотрен и для ветеранов боевых действий, однако в данном случае потребуется также ходатайство федерального государственного органа либо регионального органа исполнительной власти, выдавшего удостоверение ветерана боевых действий или свидетельство о праве на льготы (если это документы, образцы которых были утверждены до 1 января 1992 года).