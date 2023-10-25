Эксперт объяснил, зачем Армения намекает на закрытие российских военных баз

Премьер-министр Никол Пашинян отрицает необходимость присутствия российских миротворцев в Армении ради своего политического выживания, заявил NEWS.ru политолог Алексей Наумов. При этом, по его мнению, до закрытия российской военной базы дело вряд ли дойдет.

Эксперт считает, что попытка Еревана заменить Россию на Запад в качестве гаранта безопасности вызовет противодействие всех остальных влиятельных игроков — не только самой России, но и Азербайджана и Турции.

У Армении нет выбора, поскольку отказ от российской военной базы сильно понизит уровень ее безопасности. Поэтому не думаю, что российским военным на самом деле придется покинуть эту страну. Ведь очевидно, что Армении все равно не удастся стать форпостом Запада на Южном Кавказе, — сказал Наумов.

По мнению политолога, Пашинян в любом случае выбрал проигрышную стратегию, но она пока позволяет ему удерживать власть.

Устраивает эта стратегия и армянское общество, которому тоже выгодно отрицание собственных проблем и перекладывание их на Россию, — заключил Наумов.

25 октября премьер-министр Никол Пашинян заявил изданию Wall Street Journal, что в присутствии российских военных баз на территории Армении нет никаких преимуществ. Он отметил, что Ереван ищет новых партнеров, поскольку Москва «не смогла выполнить свои союзнические обязательства». Пашинян подчеркнул, что недавние события в Карабахе привели Ереван к решению диверсифицировать отношения в сфере безопасности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремлю пока ничего не известно о заявлении премьера Армении Никола Пашиняна. Он добавил, что Москва не может подтвердить, говорил ли Пашинян такое или нет.