Путин напомнил кабмину об опыте Черномырдина по подготовке к зиме

"Надо прислушиваться, были советы опытного руководителя", - заявил Путин, но о чем именно говорил тогда Черномырдин, не сообщил, добавив, что Сергей Кириенко расскажет об этом сам.

Отметим, что Виктор Черномырдин начинал свою трудовую деятельность в 19 лет на Орском нефтеперерабатывающем заводе, туда же вернулся по окончании учебы в вузе. В 1981 году он защитил диссертацию по теме очистки газа от примесей, год спустя занял пост заместителя министра газовой промышленности СССР, с в 1985-89 годах возглавлял это ведомство. Затем в течение трех лет руководил "Газпромом". О своем опыте работы в отрасли сам он говорил так: "Моя жизнь прошла в атмосфере нефти и газа".