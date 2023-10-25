Путин напомнил кабмину об опыте Черномырдина по подготовке к зиме
Президент России Владимир Путин на совещании с правительством, посвященном готовности страны к отопительному сезону, предложил вспомнить об опыте предшественников. А именно - Виктора Черномырдина, возглавлявшего кабмин с 1992-го по 1998-й год.
"Вот (первый замглавы администрации президента) Сергей Владиленович Кириенко в середине 90-х был министром энергетики. Да, Сергей Владиленович?" - обратился Путин к Кириенко. "Так точно, Владимир Владимирович", - ответил тот.
Президент рассказал, что тогдашний председатель правительства РФ Виктор Черномырдин учил молодого коллегу, "как нужно проходить осенне-зимний максимум".
"Надо прислушиваться, были советы опытного руководителя", - заявил Путин, но о чем именно говорил тогда Черномырдин, не сообщил, добавив, что Сергей Кириенко расскажет об этом сам.
Отметим, что Виктор Черномырдин начинал свою трудовую деятельность в 19 лет на Орском нефтеперерабатывающем заводе, туда же вернулся по окончании учебы в вузе. В 1981 году он защитил диссертацию по теме очистки газа от примесей, год спустя занял пост заместителя министра газовой промышленности СССР, с в 1985-89 годах возглавлял это ведомство. Затем в течение трех лет руководил "Газпромом". О своем опыте работы в отрасли сам он говорил так: "Моя жизнь прошла в атмосфере нефти и газа".