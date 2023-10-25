Путин провел тренировку сил ядерного сдерживания
Под руководством Президента России Владимира Путина прошла тренировка с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющих сил ядерного сдерживания. Об этом сообщается на сайте Кремля 25 октября.
Уточняется, что в ходе тренировки прошли практические пуски баллистических и крылатых ракет.
«С государственного испытательного космодрома «Плесецк» по полигону «Кура» на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Тула» выполнен пуск баллистической ракеты «Синева», — говорится в публикации.
В Кремле уточнили, что к тренировке привлекали самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования.
«В ходе мероприятий осуществлена проверка уровня подготовленности органов военного управления, навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления подчинёнными войсками (силами). Задачи, спланированные в ходе тренировки, выполнены в полном объеме», — подчеркнули в пресс-службе.
Как писала «Парламентская газета», 18 октября на пресс-конференции по итогам визита в Пекин Путин заявил, что патрулирование ВКС РФ позволит вести визуальный контроль и «контроль с помощью оружия» за происходящим в Средиземном море, и это не угроза.
До этого глава государства объявил, что Воздушно-космические силы РФ начинают патрулировать воздушное пространство над Черным морем самолетами с гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал» на постоянной основе.
Ранее Путин в видеообращении к россиянам в честь Дня защитника Отечества 23 февраля заявил, что в РФ уделят повышенное внимание укреплению ядерной триады. Также, по его словам, в этом году на боевое дежурство заступят первые пусковые установки ракетного комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой.