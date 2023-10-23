В Кремле ответили на возможное закрытие Балтики для российских судов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал неприемлемыми какие-либо угрозы в адрес России. Его слова приводит ТАСС.
Таким образом пресс-секретарь президента прокомментировал предложение президента Латвии Эдгарса Ринкевичса закрыть для России Балтийское море в случае обнаружения доказательств причастности Москвы к инциденту на газопроводе Balticconnector, проходящий между Финляндией и Эстонией.
«Любые угрозы нужно воспринимать серьезно, от кого бы они ни исходили. От кого бы они ни исходили, угрозы для России являются неприемлемыми», — подчеркнул Песков.
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что, если НАТО примет решение об остановке прохода российских кораблей по Балтийскому морю, то это будет грубейшим нарушением международного права.