В Кремле ответили на возможное закрытие Балтики для российских судов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал неприемлемыми какие-либо угрозы в адрес России. Его слова приводит ТАСС.

Таким образом пресс-секретарь президента прокомментировал предложение президента Латвии Эдгарса Ринкевичса закрыть для России Балтийское море в случае обнаружения доказательств причастности Москвы к инциденту на газопроводе Balticconnector, проходящий между Финляндией и Эстонией.

«Любые угрозы нужно воспринимать серьезно, от кого бы они ни исходили. От кого бы они ни исходили, угрозы для России являются неприемлемыми», — подчеркнул Песков.