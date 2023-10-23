Посол РФ в Киргизии: Россия готова к продолжению военного сотрудничества

Россия готова продолжить тесное взаимодействие с Киргизией в вопросах военного и военно-технического сотрудничества. Об этом заявил в городе Кант во время торжественного собрания по случаю 20-летия открытия здесь российской авиабазы посол РФ в республике Николай Удовиченко.

"Российская сторона высоко ценит союзнические отношения с Кыргызстаном, готова к продолжению всестороннего сотрудничества, в том числе в военной и военно-технической сферах", - сказал он.

Видео дня

По его словам, авиабаза в Канте является важным оборонительным рубежом перед внешними угрозами и ключевым компонентом коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

"Происходящие сегодня изменения в геополитической сфере, рост конфликтности международных отношений повышают роль коллективных сил безопасности. Руководство наших стран [России и Киргизии] считает, что повышение единства и боеготовности является единственно верным ответом на эти вызовы", - продолжил посол.

Он поблагодарил руководство Киргизии, Минобороны республики, а также власти города Кант и Иссык-Атинского района, на территории которого находится база, за "активное взаимодействие в вопросах поддержания боеспособности авиабазы".

История авиабазы

Российская авиабаза в Канте была официально открыта 23 октября 2001 года с участием президентов двух государств Владимира Путина и Аскара Акаева. Она расположена примерно в 20 км к востоку от киргизской столицы и является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания (КСБР) центральноазиатского направления коллективной безопасности ОДКБ. Главными ее задачами стало осуществление контроля за воздушным пространством региона и авиационная поддержка сил наземного компонента КСБР Центральной Азии.

В настоящее время она входит в состав Объединенной военной базы РФ в Киргизии, в состав которой также включены узел дальней связи ВМФ России в Кара-Балте, испытательная база противолодочного оружия в Караколе и автономный сейсмический пункт в Майлуу-Суу. 999-я российская авиабаза в Канте способна принимать самолеты фронтовой и военно-транспортной авиации. После принятия осенью 2023 года сторонами решения о создании совместной группировки ПВО, возле Канта также будет размещена соответствующая техника и инфраструктура.