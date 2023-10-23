"Известия": в Госдуму 23 октября внесут доработанный законопроект о тишине

В понедельник, 23 октября, в Государственную думу внесут обновленный и доработанный законопроект о тишине, пишет газета "Известия". Как сообщается, документ предусматривает введение единых правил, которых в настоящее время нет, — запрет на шум с 23:00 до 7:00.

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Также законопроект определяет единое время для шумных строительных работ. Согласно документу, их разрешается проводить с 9:00 до 19:00 только в будни с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00. Кроме того, законопроект предполагает, что жильцы получат право "выбирать уполномоченных по дому из числа собственников или представителей управляющих компаний (УК)", которые будут заниматься профилактикой и фиксацией противоправных действий нарушителей тишины.