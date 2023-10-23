"Известия": в Госдуму 23 октября внесут доработанный законопроект о тишине
В понедельник, 23 октября, в Государственную думу внесут обновленный и доработанный законопроект о тишине, пишет газета "Известия". Как сообщается, документ предусматривает введение единых правил, которых в настоящее время нет, — запрет на шум с 23:00 до 7:00.
Также законопроект определяет единое время для шумных строительных работ. Согласно документу, их разрешается проводить с 9:00 до 19:00 только в будни с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00. Кроме того, законопроект предполагает, что жильцы получат право "выбирать уполномоченных по дому из числа собственников или представителей управляющих компаний (УК)", которые будут заниматься профилактикой и фиксацией противоправных действий нарушителей тишины.
Документом также предлагается ввести штрафы для нарушителей: за совершенное впервые правонарушение — от 500 до 2 тыс. рублей для граждан; от 5 тыс. до 10 тыс. руб. — для должностных лиц; от 20 тыс. до 50 тыс. руб. — для юридических лиц. "Мы не предлагаем борьбу с топающими котами. У людей должна быть возможность комфортного отдыха после рабочего дня, без необходимости слушать громких соседей. Наш законопроект создает все необходимые правовые механизмы", — сказал в беседе с "Известиями" депутат Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. До этого юрист Ольга Безбородова назвала законные способы борьбы с соседями, устраивающими вечеринки по ночам.