Скончался экс-депутат Госдумы Пузановский

По его словам, 21 октября ушел из жизни Андриан Пузановский, депутат первых трех созывов Государственной Думы, передает РИА «Новости». Неверов добавил, что они вместе работали в «Народном депутате», он представлял интересы жителей Костромской области. Пузановский, по его словам, был ярким, отзывчивым человеком.